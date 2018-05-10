الأسد يكشف عن حلفائه الحقيقيين

أوضح الرئيس السوري، بشار الاسد، أن الشعب السوري هو الحليف الحقيقي له، أما أقوى حلفاء سوريا فهم إيران وروسيا إضافة إلى الصين الداعمة السياسية في مجلس الأمن.

© REUTERS / HANDOUT بشار الأسد يحمل ست دول بينهم دولتين عربيتين مسؤولية الحرب في سوريا

موسكو- سبوتنيك . وقال الأسد في مقابلة مع صحيفة كاثيمرني اليونانية ردا على سؤال عن أكبر حلفائه في هذه المعركة: "إذا كنت تتحدث عن حلفائي كرئيس، فإن حليفي هو الشعب السوري، وإذا كنت تتحدث عن حلفاء سوريا، فإنهم الإيرانيون والروس، إنهم أقوى حلفائنا، وهناك بالطبع الصين التي دعمتنا سياسيا في مجلس الأمن".

وكما أضاف "أما بالنسبة لأي دور أكبر مما ينبغي لهذه الدول في مستقبل البلد، فإن هذه الدول تحترم سيادة سوريا وقرارها الوطني وتقدم الدعم من أجل ذلك. من غير المنطقي أن تشارك في حرب لمساعدة سوريا للدفاع عن سيادتها، وبالوقت نفسه تقوم بخرق هذه السيادة أو التدخل بها. إن إيران وروسيا هما من أكثر الدول التي تحترم سيادة سوريا".