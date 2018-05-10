محللون: الصواريخ السورية "ضرورة" لتدرك إسرائيل أن هناك "قوة" للرد

علق المحلل السياسي اللبناني نضال سعيد السبع، على ليلة قصف القوات المسلحة السورية لمواقع إسرائيلية، ردا على استهداف بلدة القنيطرة، بأنها "ليلة سوف نحكي لأحفادنا عنها".

وقال المحلل السياسي اللبناني، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار، إن الواقع الآن يقول إن سوريا أصبحت تملك القوة الكاملة للرد على أي تهديد إسرائيلي، وإنها لن تصمت مرة أخرى إزاء التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، لذلك جاء هذا الرد قويا مباشرا.

وأضاف السبع، أن "الصواريخ السورية استهدفت 10 مواقع عسكرية إسرائيلية، لذلك يمكن القول إن زمن السكوت قد ولى وانتهى إلى الأبد، فسوريا لن تصمت مرة أخرى على انتهاك أراضيها، وهي رسالة يجب أن يفهمها الإسرائيليون جيدا، أن لكل فعل رد فعل، مساو له في القوة، وربما أكثر قوة أيضاً".

© AP Photo / UNCREDITED إسرائيل: قاسم سليماني هو من قاد الهجوم على قواعدنا في الجولان

وتابع المحلل السياسي، "نصيحتي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي أنه لا يجب عليه أن يذهب الآن إلى القدس، لأن قواعد اللعبة قد تغيرت، فنحن الآن في زمن جديد، عنوانه: العين بالعين والطلقة بالطلقة والصاروخ بالصاروخ"، مضيفا "نحن فى زمن بشار الأسد".

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لاتحاد القوى السورية الدكتور سعد القصير، إن "الرد السوري على الانتهاكات الإسرائيلية هذه المرة جاء ساحقا، والهدف منه أن تعي إسرائيل الدرس ولا تكرر انتهاكاتها للأراضي السورية، لأن هذه الدولة لها حكومة ورئيس وجيش قادرون على حمايتها والتصدي لمن يهاجمها".

وأوضح القصير، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن المطلب الرئيسي للجميع في سوريا خلال الفترة الماضية، كان ضرورة الرد على إسرائيل بضربة عسكرية تتناسب مع ما تقوم به من انتهاكات داخل سوريا، وأن يكون الرد قويا يوضح أن الدولة تمتلك قوة للرد بها على إسرائيل.

ولفت السياسي السوري إلى أن التحركات السياسية والدبلوماسية مطلوبة بالطبع، ولكن يجب أن تكون الدبلوماسية مصحوبة برسالة التهديد، وهي أن سوريا تملك القوة الضاربة، وأن إسرائيل ليست بعيدة عن يد الجيش السوري، وأن عدم الاشتباك مع إسرائيل لا يعني الضعف، وإنما كان لانشغال الجيش بمحاربة الإرهابيين.

وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن الجيش السوري قصف مواقع للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة. ويُظهر الفيديو الذي نشره موقع "الربيع الروسي" اليوم الخميس، أن القوات السورية استخدمت راجمات الصواريخ لقصف مواقع القوات الإسرائيلية.

وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا. وحسب المصدر فإن الجيش السوري رد بعدة رشقات صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل سمع على إثرها دوي انفجارات داخل الجولان المحتل وصافرات الإنذار.