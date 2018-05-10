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11:21 10 مايو/ أيار 2018
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    الجيش المصري

    الجيش المصري يعلن انتصارات جديدة ضد الإرهاب في "سيناء 2018"

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    العالم العربي
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    أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، في بيان اليوم الخميس 10 مايو/ أيار، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، نتائج جديدة لعملية "سيناء 2018".

    وحسب بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فقد أسفرت العمليات على كل الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

    — القضاء على 3 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال استهداف القوات الجوية لعدد (4) أوكار وسيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الارهابية كقاعدة للانطلاق.

    — القضاء على عدد (18) من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمات في شمال ووسط سيناء، والقبض علي 5 آخرين وضبط عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر.

    — القبض علي أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بالإضافة لعدد (232) من المطلوبين جنائيا والمشتبة بهم تم تسليمهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

    — تدمير 391 ملجأ ووكر ومخزن جبلي تستخدمها العناصر الإرهابية فى الاختباء والإعاشة، من بينها (3) منازل مفخخة ومتصلين بخندق بطول 100 متر، واكتشاف وتدمير 15 خندق مواصلات مجهز هندسيا بطول 150 متر و300 متر متفرع إلى خنادق فرعيه والحفر المغطاه تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الأسلحة النارية واجهزة الاتصال اللاسلكية والوقود والملابس العسكرية ومود الإعاشة وإطارات السيارات والبطاريات وكاميرا تصوير وكميات من المواد المخدرة والكتب التي تدعو الي الفكر التكفيري بشمال ووسط سيناء.

    — ضبط وتدمير والتحفظ على عدد 30 سيارة من أنواع مختلفة ، وعدد 49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، وضبط عدد (2) جمل تستخدمها العناصر الإرهابية في نقل الدعم اللوجستي بالمناطق الجبلية الوعرة بوسط سيناء محمل عليها عدد من الأحزمة الناسفة ودوائر النسف والتدمير وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ومستلزمات طبية ولوحات للطاقة الشمسية.

    — اكتشاف وتدمير عدد 63 مزرعة لنبات البانجو المخدر وضبط 17 طن من نبات البانجو المعد للتداول.

    — قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة علي محاور التحرك المختلفة.

    وحسب بيان المتحدث، فإنه استمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية تواصل القوات المسلحة طرح وتوزيع كميات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومى لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات المعيشية.

    وعلي الاتجاه الاستراتيجي الغربي تمكنت عناصر المنطقة الغربية العسكرية وقوات حرس الحدود من تدمير عدد (4) سيارة دفع رباعي بالتعاون مع القوات الجوية، وضبط عدد (13) سيارة أخرى محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة خلال محاولات اختراق خط الحدود الدولية والتسلل عبر الدروب الصحراوية الوعرة.

    وعثر بداخل السيارات على 2 بندقية قناصة وبندقية خرطوش و650 طبنجة 9مم، و190 بندقية ضغط هواء وأكثر من 20250 طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع و180 دستة بارود، وأكثر من 3 مليون و100 ألف قرص مخدر من انواع مختلفة، و675 كجم من جوهر مادة الحشيش المخدر.

    كما تمكنت عناصر حرس الحدود فى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط عدد 6 سيارات دفع رباعى و2 موتوسيكل أثناء محاولتهم التسلل عبر الدروب الصحراوية، والقبض على أربعة متسللين أثناء محاولتهم الهجرة الغير الشرعية عبر الحدود الجنوبية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش المصري في سيناء, المتحدث العسكري, سيناء, الجيش المصري, داعش, الإرهاب
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