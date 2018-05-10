إسرائيل تكشف تفاصيل أيام ما قبل "الهجوم الصاروخي" عليها

قال الكولونيل في الجيش الإسرائيلي جوناتان كونكريكس، اليوم الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي حاول خلال الأسابيع الماضية إعاقة وإحباط الخطط الإيرانية المرسومة لاستهداف الأراضي الإسرائيلية من الأراضي السورية".

وأضاف الكولونيل الإسرائيلي "لقد نفذنا هذه العملية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وحاولنا إحباط الهجوم الإيراني على أراضينا". وأضاف كونكريس "لقد تصرفنا حيال ذلك الأمر بشكل سريع من خلال تدمير بعض القنابل الإيرانية الموقوتة التي كانت مجهزة لاستهداف الأراضي الإسرائيلية".

وأشار كونكريس "خلال الهجوم الليلي الأخير، استطاعت الدفاعات الإسرائيلية إسقاط 4 صواريخ من خلال نظام القبة الحديدية، ولم تسفر الضربات من الأراضي السورية خسائر في الأرواح ونحن راضون عن دفاعاتنا التي أكدت مجددا أنها ناجحة وتحمي إسرائيل من الخطر الإيراني والسوري".