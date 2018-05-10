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11:21 10 مايو/ أيار 2018
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    الانتخابات في العراق 2018

    تفاصيل سير عملية اقتراع الأجهزة الأمنية العراقية على الانتخابات البرلمانية

    © Sputnik . Haidar Al Khalidi
    العالم العربي
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    أعلن عضو المفوضية العليا للانتخابات في العراق، معتمد الموسوي، اليوم الخميس، 10 مايو/أيار، تفاصيل سير عملية اقتراع منتسبي الأجهزة الأمنية، في الانتخابات البرلمانية.

    وأكد الموسوي، في حديث لمرسلة "سبوتنيك" في العراق، أن إقبال الأجهزة الأمنية، على مراكز الاقتراع للتصويت على الانتخابات البرلمانية، أكثر من ممتاز، قائلا: "انطلقت اليوم، عملية اقتراع منتسبي الأجهزة الأمنية، إذ تم افتتاح كافة مراكز ومحطات الاقتراع في عموم محافظات العراقي".

    بغداد العراق
    © AP Photo / Hadi Mizban
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    وأضاف الموسوي، لدينا 494 مركزا انتخابيا، بواقع 2239 محطة، خصصت لاقتراع الأجهزة الأمنية.

    وأفاد، بأن هذه المراكز تم تأمينها من قبل أجهزة الأمن، من الناحتين اللوجتسية والأمنية، وتم الاتصال بكافة مدراء المفوضية لمعرفة موقف هذه المراكز وسير العملية هناك مؤكدين، أن العملية تسير بانسيابية ولم تسجل أي خروقات حتى هذه اللحظة.

    وذكر الموسوي "قمنا بزيارة ميدانية لبعض المراكز، نعم هناك منها يوجد فيها تدفق وتواجد كبير، لقطاعات الجيش، واتصلنا بغرفة العمليات ورئيس اللجنة العليا بغية إجراء نوع من التنظيم وإرسال الدفاعات والقطاعات على شكل مراحل لاسيما وأن الوقت يكفي لإدلاء الناخبين بأصواتهم على اعتبار أن أجهزة التحقق، والعد والفرز، ستعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساء".

    وفي وقت سابق، كشف عضو المفوضية العليا للانتخابات العراقية، حازم الرديني، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء أمس الأربعاء، عن عدد القوات الأمنية التي ستشارك في تصويت الانتخابات البرلمانية، يوم غد الخميس.

    وقال الرديني، إن أكثر من 940 ألف منتسبا — عدد القوات العراقية والأجهزة الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين، والبيشمركة، وداخلية إقليم كردستان — يحق لهم المشاركة في تصويت الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن العدد المتوقع مشاركته فعليا من هذه القوات في التصويت أقل من المجموع الكلي المذكور.

    وأكد عضو المفوضية، أن نسبة 95 بالمئة من منتسبي الأجهزة الأمنية استلموا بطاقاتهم الانتخابية.

    وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 من الشهر الجاري، هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.

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    الكلمات الدلالية:
    كردستان, القوات العراقية, الانتخابات, العراق
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