بالصور... العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

فتحت مراكز اقتراع الانتخابات البرلمانية العراقية، أمام الناخبين العراقيين المقيمين في الخارج، اليوم الخميس، 10 مايو/ أيار، عدا دولتين أجنبيتين بدأت فيهما العملية الانتخابية يوم أمس، نتيجة فارق التوقيت.

أعلن عضو المفوضية العليا للانتخابات العراقية، معتمد الموسوي، في نفس اللحظة التي افتتحت فيها مراكز الاقتراع للتصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات، انطلقت عملية الاقتراع للعراقيين المقيمين في الخارج.

وأوضح الموسوي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، مشيرا إلى أن مراكز الاقتراع التي افتتحت اليوم للعراقيين المقيمين في الخارج، في 21 دولة تجري فيها "عملية الاقتراع".

وأضاف، هناك 130 مركز اقتراع موزع على العدد المذكور، موزع على هذه الدول بواقع (674) محطة، باستثناء دولتين بدأت عملية الاقتراع فيهما يوم أمس الأربعاء، على اعتبار أن هناك فارق في الوقت، وهما أستراليا ونيوزلندا.

واختتم عضو المفوضية، مؤكدا أن العملية هناك تسير بانسيابية، ولا توجد أية معوقات حتى هذه اللحظة.

وتنشر "سبوتنيك" صورا، من داخل مركز اقتراع افتتح للعراقيين المقيمين في أوروبا، تحديدا في منطقة شتوتغارت بادن — فورتمبيرغ إحدى ولايات جنوب غربي ألمانيا التي يوجد فيها عدد كبير من أبناء الجالية العراقية.

العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية © Sputnik . Nazek Mohammed

العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية © Sputnik . Nazek Mohammed

العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية Nazek Mohammed

العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية © Sputnik . Nazek Mohammed

العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية © Sputnik . Nazek Mohammed

العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية © Sputnik . Nazek Mohammed 1 / 6 © Sputnik . Nazek Mohammed العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقرر إجراؤها يوم السبت، 12 من الشهر الحالي هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي والذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.