إيران تنفي إطلاق صواريخ على إسرائيل أمس وتؤكد: الجيش السوري قام بالضربة

موسكو — سبوتنيك. وقال حسن بيغي في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس 10 مايو / آيار: "إيران ليس لها علاقة بالصواريخ التي تم إطلاقها أمس الأربعاء على إسرائيل، ولو كانت إيران من قامت بذلك لأعلنا فورا".
وحول التصريحات الإسرائيلية بتحميل إيران مسؤولية الضربة الصاروخية على الجولان، وقيامها بتدمير مواقع إيرانية في سوريا، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: "لا تواجد عسكري لإيران في سوريا، ولا قواعد، وإسرائيل تكذب، ومن قام بالضربة أمس هي سوريا، وهو رد على الاعتداءات المتكررة على هذه البلد".
وتابع: "على إسرائيل أن تعي أن الأوضاع تغيرت ولن يمر اعتداء دون رد".
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