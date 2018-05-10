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12:54 10 مايو/ أيار 2018
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    إحتفالات بعيد النصر على الفاشية في لبنان

    بالصور والفيديو... احتفالات بعيد النصر على الفاشية في لبنان

    © Sputnik . Zahraa el Amir
    العالم العربي
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    أقام المركز الثقافي الروسي في بيروت، بمناسبة الذكرى 73 لعيد النصر على الفاشية، مساء أمس الأربعاء، حفلا موسيقيا قدمت فيه لوحات فنية وأغاني وطنية تحاكي الذكرى.

    مبارة كرة قدم بمناسبة عيد النصر على الفاشية
    © Sputnik . Zahraa el Amir
    احتفالات متعددة بمناسبة عيد النصر على الفاشية في لبنان
    وينظم المركز الثقافي الروسي، وخريجو جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي، والجالية الروسية في لبنان، كل عام، سلسلة نشاطات في هذه المناسبة، كتوزيع شريطة القديس مار جرجس منذ بداية شهر أيار/مايو، وحفلات موسيقية في المدارس والجامعات ومعارض لوحات، إضافة إلى مسيرة الفوج الخالد التي ستقام في 13 من الشهر الجاري، لتختتم النشاطات بمباراة قدم ودية بين الخريجين والسفارة الروسية في بيروت.

    ويقول السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين لـ"سبوتنيك" بهذه المناسبة: "نحتفل بعيد النصر في كل الدول، هنا في لبنان منذ الصباح وحتى المساء هناك حفلات للصغار والكبار". مضيفا: "السلام أهم من كل شيء، اليوم نحن نقف موقف صامد ضد كل النزاعات وكل الحروب وندعو إلى السلام في العالم".

    إحتفالات بعيد النصر على الفاشية في لبنان
    © Sputnik . Zahraa El Amir
    إحتفالات بعيد النصر على الفاشية في لبنان

    واعتبر أن "روسيا تريد إنجاز الحلول السلمية في كل ما يحدث في المنطقة، النهج الروسي هو النهج السلمي 100%".

    وحول التصعيد الإسرائيلي الإيراني قال زاسيبكين:"بالنسبة لما يحدث الآن، هناك الخطة الشاملة ويجب أن يتمسك كل طرف بها".

    وأشار السفير الروسي إلى أن روسيا تقوم بدور لإخراج المنطقة من هذا المأزق ومن النزاعات والفتن، نحن نبذل الجهود السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية لمكافحة الإرهاب وتحقيق هذا الهدف".

    وتقول غالينا وهي من الجالية الروسية:"نحن نحتفل بهذا العيد في كل الدول وفي لبنان، هذا أهم عيد بالنسبة لنا، وكل عام ننظم حفلات بهذه المناسبة، و في 13 أيار/مايو سيكون هناك مسيرة الفوج الخالد للتأكيد أن هؤلاء الأشخاص خالدين بيننا لا يموتون".

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    بيروت, لبنان
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