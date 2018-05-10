مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني

قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزير الطيران المصري، إن جمهورية مصر العربية فازت بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني (Acac) وذلك خلال الاجتماع الـ 24 للجمعية العامة الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط.

وأوضح عبد الكريم في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، أن مصر فازت بعضوية في جميع اللجان الفنية التابعة للهيئة العربية، وهي (النقل الجوي، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والملاحة الجوية، والبيئة).

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يشار إلى أن الهيئة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية ، تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره.

ويصل عدد الدول الأعضاء الي 21 دولة عربية، كما يضم هيكل الهيئة جمعية عامة، ومجلس تنفيذي، وإدارة عامة، وخمس لجان مكونة من خبراء متخصصين يمثلون الدول الأعضاء.

وتهدف الهيئة إلى تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك من أجل وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية، قصد تنمية وتأمين سلامته والنهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد، والعمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي.