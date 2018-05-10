صافرات الإنذار تدوي في العاصمة السعودية

دوت صافرات الإنذار في أرجاء العاصمة السعودية الرياض، على هامش التجربة التي تقوم بها قوات الدفاع المدني.

وكان الدفاع المدني قد أعلن عن تجربة صافرات الإنذار في كل من مدينة الرياض ومحافظة الخرج ومحافظة الدرعية والمنطقة الشرقية بكامل محافظاتها.

وتطلق صافرات الإنذار عند وقوع كارثة مثل الحرائق أو الزلازل أو السيول، ويتم تجربة صافرات الإنذار كل فترة للحيطة والتأكد من أنها تعمل بكفاءة.

وقال العميد عبدالعزيز الجهني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في تصريحات صحفية، أن المدة التي سوف يستغرقها إطلاق صافرات الإنذار لن تتجاوز السبعة دقائق.

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الدفاع المدني يبدأ في تجربة #صافرات_الإنذار في الرياض — الرياض — عاجل (@Riy_Breaking) May 10, 2018

وكانت أربعة انفجارات متتالية تردد صداها في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس الأربعاء.

وأعلنت قوات الدفاع الجوي، أنها اعترضت صاروخين بالستيين فوق العاصمة.