الأردن تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات من الجانب السوري

أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، أنه أحبط عملية تهريب لكمية كبيرة من المخدرات، أمس الأربعاء، وذلك عندما حاول عدد من الأشخاص اجتياز الساتر السوري، حيث تم تحريك دورية رد الفعل السريع وتنفيذ عملية البحث والتفتيش، ما أدى لفرار هؤلاء الأشخاص باتجاه العمق السوري.

© flickr.com / UK Ministry of Defence الأمن الأردني يوقف 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات ويحبط عمليتي تهريب

عمان — سبوتنيك . ونسبت وكالة الأنباء الأردنية " بترا " لمصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله، إن "المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، أمس الأربعاء".

وحسب المصدر، فقد "جاء ذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية، بعد مشاهدة عدد من الأشخاص يحاولون اجتياز الساتر السوري، حيث تم تحريك دورية رد الفعل السريع وتنفيذ عملية البحث والتفتيش، ما أدى إلى فرارهم باتجاه العمق السوري".

وقال المصدر إنه "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط أكياس عدد 2 تحوي مواد مخدرة تشمل 81900 حبة ترامدول، و55000 حبة كبتاجون، و102 كف حشيش، تم تحويلها إلى الجهات المختصة".

وتشهد الحدود الأردنية — السورية منذ غياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود الأردنية — السورية، محاولات عديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، وتسعى القوات المسلحة الأردنية بشكل دائم، للتصدي لهذه المحاولات.