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    أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

    حقيقة "عقد إيجار سقطرى"... أهم أهداف وجود الإمارات في اليمن

    © AP Photo / Kamran Jebreili
    العالم العربي
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    كشف رئيس الوزراء اليمني السابق، خالد بحاح، حقيقة ما تردد من أنباء عن تأجيره جزيرة سقطرى لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة 99 عاما.

    وكتب رئيس الوزراء اليمني الأسبق، خالد بحاح، عن التقارير التي زعمت أنه وقع عقد تأجير جزيرة سقطرى للإمارات 99 عاما، فكتب على "تويتر": "‏الإشاعات البغيضة والـ99 كذبة، ومعها كذبة الـ99 سنة لتأجير أرخبيل سقطرى، من يبيع ضميره للشيطان لن يتوانى عن بيع الدجل وإثارة الفتنة، لكن التأريخ سيحفظ من حفظ كرامة هذه البلاد وأخلص لها، وأما الزبد فيذهب جفاء".

    وتشهد العلاقات اليمنية الإماراتية توترا غير مسبوق عقب إقدام الإمارات على إنزال قوات عسكرية بينها دبابات ومدرعات إلى جزيرة سقطرى بالتزامن مع وجود رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة في الجزيرة.

    من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الامارات ستعمل ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الدولة اليمنية، وهزيمة ما وصفه بـ"الانقلاب الحوثي".

    وكتب قرقاش على تويتر: "كما استلمنا اليمن جريحا سيسلمه التحالف لشعبه متعافيا قويا يقرر مواطنيه شكل دولته ومستقبله"، وذلك عقب الأزمة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات حول وجود قوات إماراتية في سقطرى.

    وأضاف قرقاش: "دولة الإمارات لم تكن يوما إلا مع اليمن وشعبه، وهذا ما رسخه فينا الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وجهودنا منذ استقلال الإمارات ومؤخرا ضمن التحالف العربي ما هي إلا شاهد على ذلك".

    وأوضح أن "دماء الجنود الاماراتيين التي قدمتها الإمارات ضمن التحالف العربي في حرب التحرير والاستقرار دليل التزام باليمن وشعبه وبالاستقرار الإقليمي، تضحيات ساهمت في دحر الحوثي ومنعت انتصاره".

    وتابع: "نستغرب هذه الأيام ومع التقدم الكبير على المسار العسكري والضغط الدولي في المسار السياسي وتضعضع جبهة العدو من يروج أن للإمارات أطماع في اليمن، وكأنه يسعى إلى مواجهات هامشية تعرقل ما يتحقق على الأرض".

    وأضاف: "علينا جميعا أن نكون يقظين من الذين يسعون إلى تقويض الجهود وهمهم الحفاظ على مصالحهم الشخصية والحزبية، مؤكدا أن أيام التمرد الحوثي معدودة وهزيمة التمرد هو هدفنا الأسمى ويبقى اليمن بكل ترابه لشعبه، حرا أبيا".

    وقال: "علينا أن ننتبه، وفي هذا المفترق الحرج، ونحن نرى الانتصار تلو الانتصار في الميدان، والضغوط الدولية في المسار السياسي، وتضعضع التمرد الحوثي، من المزايدين والحزبيين القلقين على حصصهم وتجار الأزمات والحروب".

    وكان مغردون يمنيون أطلقوا هاشتاغ "#الامارات_تحتل_سقطرى"، عبروا من خلاله عن غضبهم من الوجود الإماراتي في سقطرى واعتبروه محاولة للسيطرة التامة على الجزيرة وللاستفادة من خيراتها الطبيعية، خصوصا إنه ليس على الجزيرة أي جنود لـ"أنصار الله" لتبرير نشر تلك القوات.

    وسقطرى هي أرخبيل متكون من 4 جزر رئيسية تقع بالمحيط الهندي. ويحتوي الأرخبيل على محميات طبيعية وأشجار نادرة في العالم.

    ويقع الأرخبيل على مفترق طرق من الممرات المائية البحرية الاستراتيجية فهو ممر رئيسي يربط بين الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. كما أنه طريق عبور الرئيسي لناقلات النفط نحو آسيا.

    انظر أيضا:

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    أخبار الإمارات, أخبار اليمن, جزيرة سقطرى, الحكومة اليمنية, أنور قرقاش, خالد بحاح, الإمارات, اليمن
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