دمشق: هجوم إسرائيل الأخير يؤشر إلى أن مرحلة جديدة من العدوان على سوريا قد بدأت

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الخميس، 10 مايو/أيار، "إنه في إطار النهج العدواني للكيان الصهيوني وردا على هزيمة أدواته من المجموعات الإرهابية فقد استهدف فجر اليوم بالصواريخ بعض المواقع العسكرية حيث تم التصدي لها وإسقاط معظمها بكفاءة واقتدار من قبل وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري".

© Sputnik . Nezar Mihoub الجيش السوري: تصدينا لقسم كبير من الصواريخ الإسرائيلية فجر اليوم

وأضاف: "دخول الكيان الصهيوني وداعميه في المواجهة بشكل مباشر بعد أن كان متخفيا وراء أدواته الإرهابية يؤشر إلى أن مرحلة جديدة من العدوان على سوريا قد بدأت قد بدأت مع الأصلاء بعد هزيمة الوكلاء".

وأكد أن "هذا السلوك العدواني لن يفلح في إحياء المشروع التآمري المهزوم في سوريا ولن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلام الدوليين".

وكان الجيش السوري أعلن عن تصدي قواته لهجمات صاروخية إسرائيلية فجر اليوم، مؤكدا على استعداد قواته للتصدي لمثل تلك الهجمات. وأضاف أن "وصول عدد من صواريخ العدوان الإسرائيلي تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية".