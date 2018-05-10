وفد المعارضة السورية المسلحة تلقى الدعوات وسيشارك في أستانا 9

أعلن رئيس وفد المعارضة السورية المسلحة إلى الجولة الثامنة من محادثات أستانا، أحمد طعمة، أن وفدهم وصلته الدعوة إلى الجولة التاسعة من محادثات أستانا الدولية حول سوريا، وأنهم ذاهبون إلى العاصمة الكازاخية للمشاركة في هذه الجولة.

© Sputnik . Valeriy Melnikov لافروف: يجب تنسيق الإجراءات الجماعية في صيغة أستانا لتطبيع الأوضاع السورية

موسكو — سبوتنيك . وقال طعمة في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس ردا على سؤال إن كانت المعارضة قد استلمت الدعوات للمشاركة في المحادثات: "نعم، إن شاء الله نحن ذاهبون يوم الاثنين القادم إلى أستانا".

وبين طعمة أنه سيرأس وفد المعارضة كما في الجولة السابقة، فقال مجيبا على سؤال من سيرأس الوفد: "أنا كما في الجولة السابقة".

وأشار رئيس الوفد إلى أن "التركيز سيكون على إكمال نشر نقاط المراقبة التركية في إدلب، وملف المعتقلين، هذا بشكل أساسي وممكن ملفات أخرى"

وأكد أن تشكيلة الوفد ستكون مثلما كانت في الجولات السابقة، وأنه لم يكن هناك اعتراض من أي فصيل على المشاركة.