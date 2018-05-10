بالصور معرض SOFEX-2018 العسكري...مشاركة روسية فاعلة في الأردن

تشارك روسيا في معرض "SOFEX-2018" للأسلحة الذي انطلق يوم 8 مايو/ أيار في الأردن، حيث تعرض شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية أكثر من 100 نوع من الأسلحة المختلفة التي تلقى رواجا لدى دول الشرق الأوسط.

© Sputnik . Evgeny Biyatov أسلحة روسية تظهر للمرة الأولى خلال العرض العسكري (فيديو+صور)

ومن المقرر أن تقوم الشركات الروسية بتوقيع عقود مع العديد من الدول المهتمة بالسلاح الروسي، ومن أبرز الشركات المشاركة في المعرض هي شركات "سبيس إكسبورتر" و"روس أبورون إكسبورت".

وأشار المدير التنفيذي لشركة "روس أبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف أن الأسلحة الروسية المعروضة هي دفاعية بشكل عام ومن أبرزها سيارات "تيغر" و"تايفون —ك" بالإضافة إلى مدرعات "بي 80"، وأنظمة مضادة للدبابات "كورنيت- إي" و"كورنيت إي إم".

© Sputnik . Aleksander Melnikov معرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018" في القاعدة الجوية "ماركا" في الأردن -

وأضاف ميخييف " أنا متأكد أن الجناح العسكري الروسي سيبهر جميع الزائرين حيث سيكون بإمكانهم معرفة كل شيء عن الأسلحة المختلفة المعروضة لدينا هنا".

© Sputnik . Aleksander Melnikov معرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018" في القاعدة الجوية "ماركا" في الأردن - أحد زوار المعرض يجرب جهاز لمحاكاة البندقية الإلكترونية" SCATT WM9" في جناح الشركة الروسية ""روس أوبورون إكسبرت" "

يذكر أن المعرض العسكري"SOFEX-2018" المقام في الأردن حتى نهية 10 مايو/ أيار يقام برعاية الملك الأردني عبد الله الثاني.