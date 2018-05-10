السعودية تستحدث قوة "تدخل سريع" خاصة من أجل المسجد النبوي

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، عن خطتها لشهر رمضان المبارك في كافة مناطق المملكة خاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "المدينة"، أكد مدير الدفاع المدني في مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، أن المملكة تعمل بشكل سنوي على تسخير كافة الإمكانيات والقدرات والموارد من أجل خدمة زوار بيت الله الحرام.

وأوضح المطرفي، أن الهدف الأساسي هو الوصول لمستوى مثالي من سلامة وأمان زوار بيت الله الحرام، مشيرا إلى أنه تم مضاعفة أعداد المتطوعين عن العام الماضي.

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مدير #الدفاع_المدني في #المدينة_المنورة: تم استحداث قوة خاصة للمسجد النبوي الشريف للتدخل في الحالات الطارئة. pic.twitter.com/usavc8YBoz — صحيفة المدينة (@Almadinanews) May 10, 2018

وأعلن المطرفي أن المشاركة النسائية في الأعمال التطوعية، ستكون حاضرة أيضا.

وتم الإعلان عن تشكيل قوة تدخل سريع خاصة بالمسجد النبوي، من أجل ضمان أعلى معدلات الأمن والتدخل في الحالات الطارئة.