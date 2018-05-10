الجنائية الدولية: الورفلي ارتكب جرائم قتل بعد صدور مذكرة باعتقاله

قالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن فريقا من المحكمة زار في شهر مارس/ آذار الماضي ليبيا للمرة الأولى منذ يونيو/ حزيران 2012.
وأضافت بنسودا، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الزيارة تعد تقدما كبيرا في أنشطة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أهمية العمل في المنطقة التي يدعى ارتكاب الجرائم بها، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقالت المدعية العامة إن قضية محمود مصطفى الورفلي، المتهم بقتل 33 شخصا، تظهر الأهمية القصوى لإلقاء القبض في الوقت المناسب وتسليم الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.
وأشارت إلى إن "هناك ادعاءات ذات مصداقية تشير إلى ارتكابه مزيدا من أعمال القتل منذ صدور مذكرة الاعتقال".
ومن جانبه اعترف السفير الليبي لدى الأمم المتحدة بالتأخير في مقاضاة المتهمين. ولكنه ذكر أن ذلك لا يعني أن العدالة الوطنية لا ترغب في معاقبة المسؤولين عن الجرائم.
وأرجع السفير التأخير إلى الوضع الأمني في ليبيا، الذي منع مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من إجراء تحقيقات مباشرة في الأراضي الليبية.
وكانت المحكمة قد أصدرت من قبل مذكرتي اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي، والرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي التهامي محمد خالد.
وجددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، في بيان لها يناير/ كانون الثاني الماضي، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على آمر المحاور بقوات الصاعقة الرائد محمود الورفلي، وتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت بنسودا، في بيانها: "أكرر دعوتي إلى جميع الدول، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى دعم ليبيا في تيسير القبض على الورفلي وتقديمه إلى المحكمة".
وأضافت: "ساورني بالغ القلق إزاء التقارير التي أفادت بأن مجهولين فجروا سيارتين مفخختين خارج مسجد بيعة الرضوان في حي السلماني في بنغازي بليبيا مساء يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2018، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، من بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 90 آخرين".
وتابعت: "شعرت بصدمة كبيرة عندما شاهدت الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نُشرت في 24 يناير 2018".
وفي نهاية يناير أعلن الورفلي، أنه سلم نفسه لإدارة الشرطة العسكرية والسجون بمدينة المرج شرق البلاد، مشيراً إلى أن تعليمات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أمر بإيقافه والتحقيق معه.
وقال في مقطع مصور تم تداوله إنه "التزم بتعليمات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بخصوص إيقافي، وسوف أسلم نفسي لإدارة الشرطة العسكرية والسجون بمدينة المرج بناءً على كتاب صادر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية وذلك لاستكمال التحقيقات فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية".
وخرجت مظاهرات غاضبة في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) احتجاجا على توقيف الورفلي، معتقدين إنها خطوة لتسليم الضابط الليبي إلى المحكمة الدولية.
غير إنه بداية فبراير/ شباط الماضي، أعلن مسؤول المكتب الإعلامي التابع لقوات الصاعقة رياض الشهيبي، إطلاق سراح الورفلي، وقال الشهيبي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إنه بعد اكتمال التحقيقات في إدارة الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الليبية تم إطلاق سراح الرائد محمود الورفلي الضابط بالقوات الخاصة".
وأعلن وقتها الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أن الشرطة العسكرية أطلقت سراح الورفلي بكفالة، مشددا على أن "تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية أمر غير وارد(…) ونحن لدينا قوانين حازمة، ونطمئن المجتمع الدولي، بأننا لن نتهاون في تطبيقه على من يخالفون القانون".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)