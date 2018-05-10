قوات الرئيس هادي تسيطر على مديرية موزع غرب تعز

أعلنت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، استعادة السيطرة على مديرية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH خبير سوداني يكشف حقيقة العلاقة بين سحب القوات من اليمن والمساعدات السعودية

صنعاء — سبوتنيك . وقال الجيش اليمني، على موقعه " 26 سبتمبر " اليوم الخميس، "إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مديرية موزع بالكامل، بعد معارك ضارية مع الحوثيين"، مؤكداً "أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، فيما لاذ البقية بالفرار".

وأضاف أن "انهيارات كبيرة حدثت في صفوف الحوثيين، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني".

يذكر أن مديرية موزع الاستراتيجية تحدها من الجهتين الجنوبية والغربية مديرية باب المندب المطلة على المضيق الاستراتيجي الذي يتحكم في حركة الملاحة الدولية، إضافة إلى تمركز معسكر خالد بن الوليد الذي يتوسط مديريات موزع والمخا ومقبنة، ويؤمن خطوط الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.