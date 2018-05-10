نحو 60 ألف مراقب دولي ومحلي يشاركون في الانتخابات العراقية

أعلن عضو المفوضية العليا للانتخابات في العراق، حازم الرديني، مشاركة نحو 60 ألف مراقب دولي ومحلي في الانتخابات البرلمانية في عموم المحافظات، المقرر إجراؤها يوم السبت، 12 مايو/ أيار الجاري.

وأوضح الرديني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس 10 مايو، أن عدد المراقبين الدوليين من المنظمات والهيئات الدولية والسفارات، في كل المحافظات العراقية، وصل إلى أكثر من 900 مراقب.

وأضاف الرديني، أما عدد المراقبين المحليين في عموم العراق، فبلغ أكثر من 50 ألف مراقب.

© Sputnik . Haidar Al Khalidi تفاصيل سير عملية اقتراع الأجهزة الأمنية العراقية على الانتخابات البرلمانية

وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو المفوضية العليا للانتخابات في العراق، معتمد الموسوي، تفاصيل سير عملية اقتراع منتسبي الأجهزة الأمنية، في الانتخابات البرلمانية.

وأكد الموسوي، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن إقبال الأجهزة الأمنية، على مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية، أكثر من ممتاز، قائلا: "انطلقت اليوم، عملية اقتراع منتسبي الأجهزة الأمنية، وتم افتتاح كافة مراكز ومحطات الاقتراع في عموم محافظات العراقي".

وأضاف الموسوي، لدينا 494 مركزا انتخابيا، بواقع 2239 محطة، خصصت لاقتراع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن مراكز الاقتراع، التي افتتحت اليوم للعراقيين المقيمين في الخارج، في 21 دولة تجري فيها "عملية الاقتراع".

وتابع: "هناك 130 مركز اقتراع موزع على العدد المذكور، موزع على هذه الدول، باستثناء دولتين بدأت عملية الاقتراع فيهما يوم أمس الأربعاء، على اعتبار أن هناك فارق في الوقت، وهما أستراليا ونيوزلندا.

وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقرر إجراؤها يوم السبت، 12 مايو الجاري، هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي، الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.