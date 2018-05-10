الجيش الإسرائيلي: القوات الإيرانية في سوريا لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

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الجيش الإسرائيلي: القوات الإيرانية في سوريا لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل