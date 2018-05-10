خروج الدفعة الأخيرة من مسلحي يلدا وببيلا وبيت سحم جنوبي دمشق

© Sputnik . Mohammad Maarouf خروج 3200 مسلحا مع أفراد عائلاتهم من الرستن إلى شمال سوريا

دمشق — سبوتنيك . وأكد المصدر، لوكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الخميس، "خروج الدفعة السابعة والأخيرة من المسلحين الرافضين لتسوية أوضاعهم من بلدات ببيلا يلدا وبيت سحم جنوبي دمشق".

وتمكنت القوات السورية، في شهر آذار/ مارس الماضي، من التوصل إلى اتفاقات أفضت إلى إخراج العناصر المسلحة من الغوطة الشرقية لمحافظة ريف دمشق إلى محافظتي إدلب وحلب. هذا وتجري عمليات إخراج المسلحين وعائلاتهم تحت أشراف مركز المصالحة الروسي.

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. وأدى النزاع لنزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.