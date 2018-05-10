سبعة قتلى وجرحى بقصف وكمائن لـ"أنصار الله" في اليمن

وأضاف: "كمائن نفذها مسلحو أنصار الله لقوات هادي، بالتزامن مع القصف المدفعي، ما أدى إلى مقتل وإصابة 7 منهم وإعطاب 3 آليات عسكرية".
وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف نفذ 9 غارات على مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.
وكانت قوات الرئيس هادي قد أطلقت الأحد 6 أيار/ مايو الجاري، عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مديرية ميدي بعد تأمين المدينة بشكل كامل في 12 أبريل الفائت، تمكنت خلالها من استعادة منطقة الكتف وسلسلة تباب كتف مُقل الاستراتيجية جنوب ميدي، وتكبيد مسلحي "أنصار الله" قتلى وجرحى وأسر 10 منهم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)