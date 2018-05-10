سبعة قتلى وجرحى بقصف وكمائن لـ"أنصار الله" في اليمن

شن مسلحو "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الخميس، قصفاً على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك": "مدفعية أنصار الله قصفت اليوم الخميس 10 أيار/ مايو، مواقع لقوات هادي شمال صحراء ميدي".

وأضاف: "كمائن نفذها مسلحو أنصار الله لقوات هادي، بالتزامن مع القصف المدفعي، ما أدى إلى مقتل وإصابة 7 منهم وإعطاب 3 آليات عسكرية".

وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف نفذ 9 غارات على مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وكانت قوات الرئيس هادي قد أطلقت الأحد 6 أيار/ مايو الجاري، عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مديرية ميدي بعد تأمين المدينة بشكل كامل في 12 أبريل الفائت، تمكنت خلالها من استعادة منطقة الكتف وسلسلة تباب كتف مُقل الاستراتيجية جنوب ميدي، وتكبيد مسلحي "أنصار الله" قتلى وجرحى وأسر 10 منهم.