صورة نادرة لملك السعودية عام 1916

ظهر ملك المملكة العربية السعودية الأسبق في صورة نادرة يرجع تاريخها إلى عام 1916، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر"، اليوم الجمعة 11 مايو / أيار.

© AP Photo / Saudi Press Agency ملك السعودية يهدي العراق ملعبا لكرة القدم

ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الصورة، التي يظهر فيه الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، يرجع تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان، مشيرة إلى أن الملك المؤسس يظهر مع أمير الأحواز، في تلك الفترة، الشيخ خزعل الكعبي.

وقالت الخارجية السعودية إن الصورة تم التقاطها في البصرة عام 1916.

والملك عبد العزيز آل سعود هو أول ملك للسعودية، وهو والد ملوكها الستة الذين تولوا حكم المملكة من بعدهم، وآخرهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يحكم السعودية في الوقت الحالي.

وتولى الملك عبد العزيز حكم البلاد عام 1902، وكان حكمه بداية تأسيس الدولة السعودية الحديثة.