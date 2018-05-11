صورة نادرة لملك السعودية عام 1916

وقالت الخارجية السعودية إن الصورة تم التقاطها في البصرة عام 1916.
والملك عبد العزيز آل سعود هو أول ملك للسعودية، وهو والد ملوكها الستة الذين تولوا حكم المملكة من بعدهم، وآخرهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يحكم السعودية في الوقت الحالي.
وتولى الملك عبد العزيز حكم البلاد عام 1902، وكان حكمه بداية تأسيس الدولة السعودية الحديثة.
#الذاكرة_الدبلوماسية | الملك عبدالعزيز مع الشيخ خزعل الكعبي — أمير الأحواز آنذاك — pic.twitter.com/Xxop1AqqVS— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 10, 2018
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