المسلحون يسلمون 7 رشاشات ثقيلة للسلطات في إحدى المدن السورية

أفاد ممثل مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم روغوف، اليوم الجمعة، بأن المسلحين في إحدى المدن الواقعة في محافظة حمص السورية، قاموا خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بتسليم 7 رشاشات ثقيلة، للسلطات المحلية.