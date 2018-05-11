خبير عسكري: سوريا قادرة على صد أي عدوان جوي

قال الخبير العسكري، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو، اليوم الجمعة، إن تسليم منظومة "إس-300" لسوريا سيحمل صفة استراتيجية للمنطقة، بما في ذلك إسرائيل، ومع ذلك نظام الدفاع الجوي السوري الحالي، لديه القدرة اللازمة لصد أي عدوان من الجو.

© Sputnik . Alexey Filippov كيف سيغير تزويد سوريا بـ "إس 300" المواجهة العسكرية في الميدان السوري

وقال كوروتشينكو، لوكالة " سبوتنيك "، "عند حل مسألة تسليم دمشق منظومة أس —300 يتعين الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنها ستكون سلاحا استراتيجيا، لأن هذه المنظومة سيكون بإمكانها تأمين استهداف كامل المجال الجوي فوق إسرائيل".

وأضاف الخبير "سيكون إمداد سوريا بأنظمة الدفاع الجوي البعيد المدى، بطبيعة الحال، مرغوبا فيه، ولكن بالإضافة إلى جميع الظروف الأخرى، من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار عدم وجود مختصين مدربين. لإعداد الطاقم العسكري لــ اس-300 وتدريبه، سيستغرق ذلك فترة طويلة من الزمن"، لافتا إلى أن نظام الدفاع الجوي السوري الحالي يتوافق مع الإمكانات المالية والقدرات العسكرية للبلاد.

وكان مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه لا توجد مفاوضات بشأن تزويد سوريا بنظام الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس —300". وقال كوجين، لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، بأنه حتى الآن، لم يجري حديث حول أية عمليات لتسليم الأنظمة الحديثة (الدفاع الجوي).

يذكر، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن روسيا، قد تعود للنظر في مسألة تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي " إس-300 "، وذلك على خلفية الضربات الصاروخية التي تعرضت لها سوريا من قبل التحالف الغربي الثلاثي (الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا) يوم 14 أبريل/ نيسان، ردا على هجوم كيميائي مزعوم، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه بعد الضربة التي وجهها التحالف، فإن موسكو: "ليس لديها التزام أخلاقي"، بعدم توريد منظومة "أس — 300"، إلى سوريا.