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14:07 11 مايو/ أيار 2018
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    الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

    أول قرار من "أنصار الله" بشأن أموال علي عبد الله صالح بعد الاستيلاء عليها

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أصدر مهدي المشاط، خليفة صالح الصماد، في رئاسة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في اليمن، قرارا بشأن أموال الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

    وقالت وكالة "سبأ" التي تديرها الجماعة، إن المشاط وجه بتسليم الأموال التي تم العثور عليها إلى البنك المركزي بصنعاء، لافتة إلى أن ذلك ياتي تنفيذا لتوجيهات الصماد.

    المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
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    وكان الصماد، الذي قتل في غارة جوية للتحالف الشهر الماضي، قد أصدر قرارا بضم الأسلحة والعتاد الذي وجد بحوزة علي عبدالله صالح إلى وزارة الدفاع، في حكومة "أنصار الله".

    وكانت الجماعة أعلنت العثور على كميات من الذهب والفضة، ومبالغ نقدية في منزل صالح بعد يومين من مقتله في شهر ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي.

    ونقلت وكالة "سبأ" حينها عن مصدر في حكومة الجماعة أنه "تم ضبط كميات من الذهب والفضة، ومبالغ نقدية في بيت علي عبدالله صالح".

    وأشار المصدر في تصريح للوكالة، إلى أن الجهات الرسمية مستمرة في البحث عن أي أصول أو ممتلكات تعود لصالح، محذرا: "أي جهة أو شخص يخفي أو يحتجز أي أموال أو ممتلكات، فإن عليه المبادرة وسرعة تسليمها، أو يعرض نفسه للمساءلة".

    ودعا المصدر الدول والجهات النقدية في الخارج إلى التعاون في إعادة الأموال المنهوبة إلى البنك المركزي بصنعاء باعتبارها أموالا للشعب اليمني، مشيرا إلى أن العتاد والأسلحة والذخائر المضبوطة "تم استلامها من قبل وزارة الدفاع للإسهام في رفد الجبهات ومواجهة العدوان ومرتزقته"، على حد قوله.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب اليمنية, جماعة أنصار الله الحوثي, مهدي المشاط, صالح الصماد, علي عبد الله صالح, اليمن
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