"قوات هادي" تسيطر على منطقة استراتيجية بالقرب من "باب المندب"

تمكنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من "التحالف العربي"، من استعادة منطقة استراتيجية من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة لحج جنوب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري، في محافظة لحج لوكالة "سبوتنيك"، أن قوات هادي سيطرت اليوم الجمعة 11 مايو/ أيار، على منطقة كهبوب التابعة إداريا لمديرية المضاربة، عقب استعادة جبل حجيجة الاستراتيجية والتباب المجاورة له، على بعد 18 كيلومترا من باب المندب".

© Sputnik . Mohammed Huwais قوات الرئيس هادي تسيطر على مديرية موزع غرب تعز

ويأتي تقدم القوات الحكومية عقب السيطرة على مناطق حاكمة كمفرق الوازعية ومفرق المخا غرب تعز بعد معارك عنيفة مع "أنصار الله"، وهو ما قطع إمدادات "الحوثيين" في مناطق العمري وموزع وكهبوب والمنصورة بين محافظتي تعز ولحج.

يذكر أن مديرية موزع الاستراتيجية تحدها من الجهتين الجنوبية والغربية مديرية باب المندب المطلة على المضيق الاستراتيجي الذي يتحكم في حركة الملاحة الدولية، إضافة إلى تمركز معسكر خالد بن الوليد، الذي يتوسط مديريات موزع والمخا ومقبنة، ويؤمن خطوط الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

وتقاتل قوات الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد الربه منصور هادي، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وتقود السعودية تحالفا عربيا لدعم قوات الرئيس هادي ضد "أنصار الله"، التي تشن هجمات صاروخية ضد المملكة العربية السعودية بين الحين والآخر.