اتفاق بين تركيا والسودان ولقاء مرتقب للبشير وأردوغان

أوصت لجنة التشاور السياسي بين السودان وتركيا، بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، معلنة عن لقاء مرتقب بين رئيسي البلدين العام الجاري.

وبحث وكيل الخارجية السوداني، عبدالغني النعيم، ونظيره التركي، أوميت يلجن، العلاقات الثقافية والعلمية والاقتصادية عبر تقديم مداخلات لعدد من المختصين في تلك المجالات، واتفق الطرفان على التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وفقا لشبكة الشروق السودانية.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah بجدول زمني للتفعيل...اتفاقيات بين السودان وقطر بحضور البشير

وأعلنت اللجنة عقد اجتماع مجلس التخطيط الاستراتيجي بين السودان وتركيا، بحضور وزيري خارجية البلدين للتمهيد للقاء الرئيسين خلال العام الجاري.

وأشار النعيم إلى العلاقات المتطورة بين السودان وتركيا خاصة خلال الفترة الأخيرة التي أعقبت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأكد عزم الحكومة على تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارات المتبادلة.

بدوره أكد وكيل وزارة الخارجية التركية، أوميت يلجين، على توجيهات الرئيس التركي للمسؤولين الحكوميين، بضرورة التواصل الإيجابي مع السودان وصولا إلى المرحلة الاستراتيجية من العلاقات الثنائية.

وتبادل الطرفان تقديم تنوير حول الأوضاع السياسية الداخلية في البلدين، والتطورات التي حدثت منذ آخر انعقاد للجنة التشاور في العام الماضي، حيث تطرق الجانب السوداني إلى نتائج الحوار الوطني وتشكيل حكومة الوفاق التي جاءت في ختامه.

وتداول البلدان سبل المصادقة على الاتفاقيات الثنائية الحكومية والقطاع الخاص في البلدين، وأعلنا عن الاتفاق على عقد اجتماعات لجنة التشاور السياسي كل ستة أشهر.