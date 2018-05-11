مقتل فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

قتل فلسطيني وأصيب 167 بجروح متفاوتة الخطورة بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز جراء قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرات "العودة" التي انطلقت من قطاع غزة تجاه السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة ظهر اليوم الجمعة.

القدس — سبوتنيك. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها "الإحصائية الأولية لاعتداءات الاحتلال الصهيوني بحق مسيرة العودة الكبرى في جمعتها السابعة، شهيد و167 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينهم 7 بحالة خطيرة شرق قطاع غزة".

© Sputnik . Ahmed Abed الفلسطينيون يواصلون مسيرات العودة ويحيون جمعة "الإعداد والنفير"

من جانبه، دفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من قواته عند حدود قطاع غزة ليبقى على إجراءاته التي أعلنها سابقا، تنفيذا لقرار المستوى العسكري الذي أعلن أن الجنود عند حدود غزة سيطلقون النار إذا ما اقترب الفلسطينيون من السياج الحدودي الفاصل.

وفي السياق ذاته، دعت الفصائل الفلسطينية أهالي الضفة الغربية للخروج والتظاهر عند نقاط التماس والاحتكاك مع قوات الجيش الإسرائيلي إحياء لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني السبعين، التي توافق الخامس عشر من أيار/ مايو، حيث بدأت اللجان الشعبية الفلسطينية بسلسلة فعاليات إحياء لهذه الذكرى.