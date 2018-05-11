وزير الخارجية السودانية بالإنابة يستقبل سفير روسيا الجديد

استقبل القائم بأعمال وزير الخارجية السودانية، محمد عبد الله إدريس، سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى السودان فلاديمير جيليتوف، لتقديم نسخة من أوراق اعتماده.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH لأول مرة منذ 60 عاما… البشير يطلق مبادرة لوضع دستور دائم للبلاد

الخرطوم — سبوتنيك . قال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر، في بيان اليوم الجمعة: "استقبل وزير الخارجية بالإنابة، السفير محمد عبد الله ادريس، بمكتبه مساء أمس الخميس سفير روسيا الاتحادية الجديد، فلاديمير جيليتوف، وذلك لتقديم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى السودان".

وأضاف البيان أن جيليتوف أكد "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، انطلاقا من تطوير الروابط الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية".

ومن جانبه، قدم إدريس "التعازي مجددا في رحيل السفير الروسي السابق مؤكدا حرص السودان على الدفع بالعلاقات مع روسيا الاتحادية نحو آفاق أرحب".

يذكر أن السفير الروسي بالخرطوم، مير غياس شيرينسكي، توفي مساء الأربعاء، 23 آب/ أغسطس 2017. وأكدت الخارجية الروسية وفاته دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.