هنية: سنحول ذكرى "النكبة" الفلسطينية إلى نكبة إسرائيلية

© AP Photo / Adel Hana حماس والجهاد الإسلامي يحضران لـ"مسيرة كبرى" في ذكرى النكبة

سبوتنيك . وقال هنية في تصريحات اليوم الجمعة، من مخيم العودة شرقي البريج، سنحول النكبة التي حلت بفلسطين إلى نكبة ستحل بإسرائيل والمشروع الصهيوني".

وأكد "نحن على موعد مع الزحف الكبير في يوم 14 أيار/ مايو سيزحف شعبنا في مخيمات لبنان على حدود فلسطين الشمالية كما يزحف أهلنا في الأردن إلى منطقة الكرامة التي تشرف على فلسطين".

وأضاف "شعبنا سيقف يوم 14 و15 وقفة رجل واحد في كل أنحاء الدنيا لنقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ينقل سفارته للقدس إنها إسلامية عربية ولن يغير هويتها لا ترامب ولا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو".

يذكر أن ترامب أعلن في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وحدد ترامب لاحقا يوم 14 من أيار/ مايو، موعدا لافتتاح السفارة في القدس، تزامناً مع احتفال إسرائيل بـ"عيد الاستقلال" الـ 70، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى السبعين للنكبة.

وأثار قرار ترامب غضبا عارما في العالم العربي والإسلامي، وخاصة لدى الفلسطينيين، الذين قطعوا الاتصالات مع الإدارة الأمريكية في أعقاب القرار. وازدادت العلاقة توترا بين السلطة الفلسطينية وواشنطن، بعد تجميد الأخيرة لدعمها المالي المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). كما شهدت الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي.