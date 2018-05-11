رسميا... السعودية تتدخل بعد إهانة علم المملكة بالخمور في ألمانيا

أصدرت السفارة السعودية في برلين، بيانا ترد به على وضع علم المملكة العربية السعودية على منتجات كحولية في ألمانيا.

وطالبت السفارة السعودية في ألمانيا بإيقاف المنتجات الكحولية وسحبها من الأسواق، بعد وضع علم المملكة عليها.

وقالت السفارة السعودية إنها تابعت ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن نشر شركة ألمانية في مدينة مانهايم، صورة لعلم المملكة العربية السعودية على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية.

السفارة السعودية في برلين تصدر بياناً بعد قيام شركة ألمانية بوضع علم المملكة على منتجات كحولية ، وطالبتهم بإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق.

.#السعودية #برلين #المملكة

. pic.twitter.com/FgLPFidMgT — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 11, 2018

وأكدت السفارة أنها على تواصل مع الجهات الأمنية المختصة.

وأبدت السفارة رفضها واستنكارها العمل الذي قامت به الشركة تجاه علم المملكة العربية السعودية الذي يحتوي على "كلمة التوحيد".

خربوها الألمان!!

مالقيتوا إلا علم المملكة راية التوحيد وعقيدة المسلمين توضع على منتجات كحولية.. السفارة السعودية في برلين تصدر بياناً يستنكر ذلك وتطالب بإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق… pic.twitter.com/fxdLd5tJ4b — د. نايف الشرعان (@naifalsharaan) May 11, 2018

واعتبرت السفارة الأمر "يشكل مساسا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة، واستفزازا لمشاعر المسلمين".

وأضافت السفارة أنها على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق، وتقديم اعتذار عن تصرُّف الشركة.