الرئيس اليمني يبحث في مركز قيادة التحالف في السعودية سير العمليات القتالية

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال زيارة اليوم الجمعة إلى مركز قيادة القوات المشتركة في وزارة الدفاع السعودية، طبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع الرئيس اليمني الرسمي في "تويتر"، "قام الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح الْيَوْم يرافقه نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، بزيارة إلى مركز قيادة القوات المشتركة في وزارة الدفاع السعودية".

© AP Photo / Yassir Hassan قوات الرئيس هادي تستعيد جبلا استراتيجيا في البيضاء وسط اليمن

وجاء في البيان أيضا، أنه "خلال الزيارة استمع الرئيس إلى شرح واف لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات… مشيدا بمستوى الكفاءة والتطور التقني والنوعي الذي وصلت إليه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان، أن "الرئيس عبر خلال لقائه قائد القوات المشتركة [الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود] ترحيبه بالزيارة… مثمنا الجهود التي تبذل والتي يؤدونها في إطار دعم اليمن وقيادته الشرعية لتحقيق أهداف التحالف العربي في دحر وهزيمة قوى التمرد والانقلاب… وعودة اليمن إلى حاضنته القومية والعربية ووضع حد للأطماع والتدخلات في المنطقة العربية".

وتجدر الإشارة إلى أن اليمن يشهد نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تحالفا عربيا، بدأ في آذار/ مارس عام 2015، عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة "أنصار الله"، وذلك بالإضافة إلى نشاط جماعات إرهابية متطرفة.