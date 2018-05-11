إخراج 71 حافلة تقل مسلحين من ريف حمص الشمالي إلى شمال سوريا

© Sputnik . Mohammad Maarouf خروج الدفعة الأخيرة من مسلحي يلدا وببيلا وبيت سحم جنوبي دمشق

القاهرة — سبوتنيك . وأكد المراسل مساء اليوم الجمعة، "إخراج 71 حافلة تقل الدفعة الثالثة من المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى شمال سوريا".

وتمكنت القوات السورية، في شهر آذار/ مارس الماضي، من التوصل إلى اتفاقات أفضت إلى إخراج العناصر المسلحة من الغوطة الشرقية لمحافظة ريف دمشق إلى محافظتي إدلب وحلب. هذا وتجري عمليات إخراج المسلحين وعائلاتهم تحت أشراف مركز المصالحة الروسي.

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. وأدى النزاع لنزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.