السفير الأمريكي يتيح أول نظرة على مجمع السفارة الجديد في القدس (فيديو)

نشر السفير ديفيد فريدمان على صفحة "السفارة الأمريكية في القدس" على "فيسبوك" تسجيل فيديو لنفسه، وهو يقف أمام مبنى مغطى بأغطية بيضاء وزرقاء، بحسب وكالة أنباء "رويترز".

© REUTERS / Kevin Lamarque البيت الأبيض: ترامب لن يحضر شخصيا افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

وفي خلفيته، تظهر لافتة تقول "ترامب يجعل إسرائيل عظيمة"، في إشارة لشعار انتخابي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية، وهو "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" ولافته أخرى تقول "ترامب صديق صهيون".

ومن المقرر افتتاح مبنى مؤقت صغير للسفارة داخل المبنى، الذي يضم القنصلية الأمريكية الموجودة بالفعل في القدس في 14 مايو، تزامنا مع الذكرى الـ70 لقيام دولة إسرائيل، وسيتم تأسيس موقع كبير آخر فيما بعد مع نقل باقي السفارة من تل أبيب.

وقال فريدمان في الفيديو "نحو متحمسون جدا".

وعين ترامب فريدمان، المعروف بدعوته المستمرة لخطوة نقل السفارة، وأضاف: "لدينا الشعار الرسمي لسفارة الولايات المتحدة. ولدينا اللوحة المعدنية التي تحمله وهما مغطيان الآن لكن سيتم إزاحة الستار عنهما يوم الإثنين".

وأشاد فريدمان بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة، وأنهى حديثه بالعبرية والإنجليزية بجملة "هذا العام في القدس".

ويقول ترامب إن القرار الخاص بالقدس والسفارة الذي خالف سياسة أمريكية متبعة منذ عقود يفي بتشريعات أمريكية وتعهدات رئاسية تعود لعقود مضت.

وقوبل القرار بالابتهاج من الحكومة الإسرائيلية، التي قالت إنه إقرار "بواقع" الارتباط التاريخي بين الشعب اليهودي والمدينة.

ولكن القرار أثار غضب الفلسطينيين. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمر بأنه صفعة على الوجه وقال إن واشنطن لم تعد تعتبر وسيطا نزيها في عملية السلام مع إسرائيل.

من ناحية أخرى، نصحت ألمانيا مواطنيها بالبقاء بعيدا عن المدينة القديمة في القدس خلال مطلع الأسبوع، مشيرة إلى احتمال نشوب أعمال عنف تتصل بافتتاح السفارة في 14 مايو.