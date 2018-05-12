مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في أول انتخابات برلمانية عراقية بعد هزيمة "داعش"

© AP Photo / Hadi Mizban السفارة الأميركية في بغداد تحذر من وقوع هجمات إرهابية على مراكز الاقتراع في العراق

أربيل — سبوتنيك. ويحق لـ 24 مليون عراقي التصويت في 18 محافظة، وتستمر الانتخابات ليوم واحد فقط بنظام إلكتروني يطبق للمرة الأولى في البلاد هذا العام.

وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية الحالية، هي أول انتخابات برلمانية عراقية بعد هزيمة "داعش" وثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي، الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.