البارزاني يدلي بصوته ويؤكد أهمية الانتخابات لإقليم كردستان

أدلى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزني، بصوته في الانتخابات البرلمانية التي يشهدها العراق، اليوم السبت، في لجنة خاصة في أربيل.

أربيل — سبوتنيك. وقال بارزاني في تصريحات صحافية عقب إدلائه بصوته: "ينتخب العراقيون اليوم ممثليهم في البرلمان وهذه انتخابات مهمة جدا بالنسبة لشعب إقليم كردستان".

وحث بارزاني مواطني كردستان وأربيل على المشاركة في الانتخابات، متابعا "آمل ألا تعيق الأمطار اليوم المواطنين في أربيل من المشاركة في الانتخابات".

© AP Photo / Karim Kadim مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في أول انتخابات برلمانية عراقية بعد هزيمة "داعش"

وأكد بارزاني "المهم هو النتائج النهائية وبالتأكيد فإن أي حزب في العراق لا يستطيع تشكيل حكومة أو المشاركة في تشكيلها دون الدخول في تحالفات، وأعتقد بأنه دون كردستان لا يمكن أن تنجح أي حكومة في العراق".

وأعرب بارزاني عن "أمله في أن يصل العراق يوما لمرحلة تركز أولا على الاقتصاد واستقرار البلاد وتقديم خدمات حقيقية للمواطنين العراقيين"، مؤكدا "الاستقرار السياسي بين أربيل وبغداد مهم جدا بالنسبة للطرفين".

وحول النظام الإلكتروني للانتخابات الذي يطبق للمرة الأولى في هذه الانتخابات، قال بارزاني "نظام التصويت جديد، ولن يكون سهلا بالنسبة للناس، وأنا واحد منهم، ولكن وفقا للتقديرات فإنه سيكون جيدا، وسنرى اليوم نتائجه ونأمل بأن تضع المفوضية العقبات الخاصة بهذا النظام في الحسبان اليوم".

وحول العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، قال بارزاني "المشكلات بين أربيل وبغداد تتعلق بحقوق شعب الإقليم وما يتعلق بالمادة 140 من الدستور، والمهم أننا نأمل بأن نحافظ على الوحدة الداخلية في الإقليم".

وأضاف بارزاني "الانتخابات ستحدد وضع المناطق المتنازع عليها وسيظهر ذلك اليوم، ولكن خسارة مقاعد هذه المناطق أو الفوز بها لن يغير من واقع وضعها في الدستور"، مؤكدا "نأمل في حل هذه القضية وفقا للقانون والدستور العراقي".

وقال بارزاني:"أول شيء فإننا نتحالف مع تصويت الشعب في الإقليم، والشيء الثاني فإن هذا البلد العراق الذي ننتمي إليه يحتم علينا العمل سويا، ونحن في مرحلة جديدة تتطلب من كافة الأحزاب على اختلافاتها وأن تبقى في العمل السياسي في بغداد"، مؤكدا "إذا تجمعت عدد المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب في الإقليم سنكون مؤثرين في بغداد، لكن إذا تفرقت سنفقد تأثيرنا".

وأضاف بارزاني: "لأكون صريحا منذ 2003 كان لدينا كل شيء، ولكننا عدنا للعراق باعتباره عراقا جديدا، ولكن بالتأكيد كنا في مرحلة جديدة وفقا للدستور، ولكن للأسف ليست هي ما كنا نأمله وننتظره، وكل ما كنا ولا زلنا نطالب به منذ ذلك الوقت هو تطبيق الدستور، وهذا ما نأمل في تحقيقه بعد الانتخابات".

بعد أشهر من الصخب السياسي في مختلف المحافظات، تجري اليوم الانتخابات النيابية حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام ملايين الناخبين، في السابعة من صباح اليوم السبت، حتى يختار 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت للمرشحين، الذين سيمثلونهم في البرلمان المقبل لأربع سنوات مقبلة.