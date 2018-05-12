تعاون روسي عراقي في الصناعات الغذائية الحلال

أعرب السفير العراقي حيدر منصور هادي العذاري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" عن إعجابه الشديد بالتنظيم وقوة الحضور والمشاركات في قمة قازان الاقتصادية الدولية العاشرة، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها في هذا الحدث.

وقال العذاري: التنظيم عال المستوى والحضور ممتاز، وكان لنا لقاء مع رئيس جمهورية تتارستان ومع مسؤول الاستثمار في جمهورية تتارستان وأجرينا محادثات حول دخول شركات تتارستان إلى الأسواق العراقية والمشاركة في عملية إعادة الأعمار وخاصة بعدما تم القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن أعمال الإعمار والبناء أصبحت الآن على أتم الجاهزية والعراق يرحب بالشركات الروسية.

ولفت السفير العراقي إلى أن الخبرات موجودة ولابد من استغلالها على أكمل وجه.

© AP Photo / Felipe Dana "لا مشكلة بمشاركة الشركات الروسية الواقعة تحت العقوبات الغربية في إعمار العراق"

وحول معرض روسيا حلال اكسبو قال السفير: يوجد تعاون بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي

ويوجد محاولات من السفارة والملحقية التجارية لخلق تعاون روسي عراقي في مجال إنتاج وصناعة الأكل الحلال ذو الجودة العالية الجودة.

وحول منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 أكد السفير نية مشاركة وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في الحدث الاقتصادي الدولي مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين الشركات العراقية والشركات الروسية في مجال النفط والغاز حيث أن الاستثمارات قد تجاوزت 8 مليار دولار بين البلدين.

وقال العذاري: إن هبوط أسعار النفط أثر على عمل الشركات الروسية في العراق، لذلك شكل رئيس الوزراء حيدر العبادي لجنة ضمت كلا من وكيل وزير النفط العراقي ووكيل وزير الطاقة الروسية وتم عقد 4 اجتماعات ومباحثات بين الطرفين لإيجاد حل لجميع المشاكل الموجودة لدى الشركات الروسية في بغداد، وأثمرت الاجتماعات عن نتائج ايجابية.

وحول الانتخابات البرلمانية العراقية التي انطلقت، صباح اليوم السبت، قال السفير بأنه لن يكون في روسيا مراكز انتخابية بسبب قلة عدد الجالية الموجودة، ولكن المفوضية العليا للانتخابات اعطت الحرية للأشخاص للسفر إلي اقرب منطقة فيها مركز اقتراع للمشاركة في الانتخابات.

واختتم الحوار بقوله، "أتمنى أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير حقيقي وتشكيل حكومة قوية من شانها استكمال مسيرة الانتصارات التي تم تحقيقها في الفترة الاخيرة".