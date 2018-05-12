فيديو: تفجير مقر قوات سوريا الديمقراطية

ووفق مقطع الفيديو المنشور على شبكة الإنترنت فإن الانفجار استهدف مقرا لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

ويشار إلى أن سكان الحسكة العرب يعبرون عن عدم رضاهم على وجود الفصائل الكردية من " قوات سوريا الديمقراطية" في المنطقة والتي ما فتئت تحاول فرض قوانينها وثقافتها ولغتها على سكان المنطقة الأصليين وهو ما يدفعهم للمقاومة.

وتشهد المنطقة مظاهرات احتجاجية ضد استخدام اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية المحلية وإجبار المواطنين على القتال ضمن صفوف "قوات سوريا الديمقراطية".