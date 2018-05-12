الأمن الأردني يضبط العديد من مروجي وحائزي المخدرات قرب الحدود السورية

تعاملت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية خلال الأيام الماضية مع عدد من قضايا ترويج وحيازة المخدرات وتهريبها، أبرزها تم بالقرب من الحدود السورية.

عمان- سبوتنيك. ونسب بيان صحافي صادر عن الأمن العام الأردني حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، لمصدر أمني قوله إن "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، وخلال الأيام القليلة الماضية، تعاملوا مع العديد من قضايا ترويج وحيازة وتهريب المواد المخدرة، وضبطوا عددا من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة، وينفذون حملات خاصة على عدد من المشبوهين في قضايا المخدرات في جنوب عمان والرويشد".

© Sputnik . Vitaly Ankov اتهام طبيب كولومبي بتهريب مخدرات إلى أمريكا في أحشاء كلاب

وأضاف المصدر أنه:"من أبرز تلك القضايا كانت في لواء الرمثا، حيث تم مداهمة منزل مهجور بعد أن وردت معلومات تفيد بقيام أشخاص مشبوهين باستخدامه لتصنيع وتخزين مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) وضبط داخله بعد تفتيشه على 110 كغم من تلك المادة القاتلة، إضافة إلى كميات من المواد الكيميائية السامة المستخدمة في إنتاجه، فيما لا يزال البحث جاريا عن المتورطين".

وفي محافظة إربد تم وبمساندة من قوات الدرك، "مداهمة أحد مروجي المواد المخدرة والمصنف بالخطير، وألقي القبض عليه، وبتفتيش منزله، عثر على كميات متفرقة من المواد المخدرة المختلفة".

وأضاف البيان أنه "ألقي القبض في محافظة المفرق على مروج للمواد المخدرة وبحوزته كمية من تلك المواد، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص مشبوهين جنوب العاصمة بعد مطاردة مركبة كانوا يستقلونها، وعثر بحوزتهم بعد تفتيشهم والمركبة على كمية من المواد المخدرة".

وتابع المصدر أن "الإدارة نفذت كذلك حملات خاصة في منطقة جنوب عمان والبادية الشمالية لضبط عدد من الأشخاص المشبوهين في قضايا ترويح وحيازة المواد المخدرة، حيث ألقي القبض في المداهمة التي نفذت في جنوب العاصمة على 10 أشخاص بعد تفتيش منازلهم، وعثر بحوزتهم على كميات من الحبوب المخدرة وثلاثة أسلحة نارية (مسدسات)".

هذا وألقي القبض خلال المداهمة التي نفذت في البادية الشمالية بالتعاون مع قوات الدرك على "أربعة أشخاص من المشتبه بهم في قضايا المخدرات، وضبط بحوزتهم على كمية من الحبوب المخدرة، إضافة إلى أربعة أسلحة نارية".

وتقع منطقة الرمثا الأردنية في محافظة إربد بالقرب من الحدود المشتركة مع سوريا.

وتشهد الحدود الأردنية — السورية منذ غياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود، محاولات عديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، وتسعى القوات المسلحة الأردنية بشكل دائم، للتصدي لهذه المحاولات بمفردها نظرا لغياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود.