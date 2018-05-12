مقتل شخصين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة شرقي حلب

لقي شخصان حتفهما، أمس الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت خلّفتها المجموعات المسلحة داخل أحد المنازل السكنية في حي "المعادي"، في الجهة الشرقية من مدينة حلب.

وأفاد الدكتور هاشم شلاش رئيس "الطبابة الشرعية" في حلب لـ"سبوتنيك" بأن شخصين لقيا مصرعهما فور الانفجار ووصلت جثتيهما إلى مبنى الطبابة الشرعية، في حين أدى الانفجار إلى إصابة /6/ مواطنين بجروح متفاوتة الشدة نُقلو على إثرها إلى أحد المشافي لتلقي العلاج اللازم.

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ووفق المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك" من مصادر أهلية في حي "المعادي"، فإن الانفجار وقع أثناء بدء أصحاب المنزل بعمليات إعادة ترميمه وتأهيله تمهيداً للإقامة فيه بعد أن كان تعرض خلال فترة تواجد المجموعات المسلحة في الحي لدمار واسع لحق بمختلف أجزائه.

وكانت المجموعات المسلحة المسيطرة على القسم الشرقي من أحياء مدينة حلب، خلّفت داخل تلك الأحياء كميات كبيرة من العبوات الناسفة والألغام والمتفجرات المتنوعة بين مختلف جنبات تلك الأحياء وداخل منازلها السكنية، ونجحت وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري في تفكيك معظم تلك العبوات والتي تعذّر اكتشاف بعضها في ظل مواقع التفخيخ المعقدة التي كان اعتمدها المسلحون قبل خروجهم من الأحياء الشرقية، ضمن أنقاض المباني والمنازل المدمرة.