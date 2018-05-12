الخارجية المصرية تستنكر استطلاعا للرأي نشر على "RT"

أعربت الخارجية المصرية، اليوم السبت 12 مايو/أيار، عن استنكارها لما نشره موقع "RT" الإلكتروني، أمس الجمعة.

وطالب أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بتفسير عاجل لهذا الإجراء المرفوض، خاصة وأنه "قامت به قناة تابعة للحكومة الروسية".

وكانت موقع "RT" قد نشر استطلاعا للرأي بشأن موقف حلايب وشلاتين، فجر حالة واسعة من الجدل.

وأشار أبو زيد، إلى أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ألغى حوارا، كان مقررا أن يجري مع القناة الروسية، صباح السبت، بمناسبة انعقاد اجتماعات الخارجية والدفاع بين مصر وروسيا (صيغة 2+2)، بسبب الاستطلاع المشار إليه.

ومن المقرر أن تقام الاجتماعات المصرية الروسية بصيغة (2+2) في العاصمة الروسية "موسكو" يوم الاثنين المقبل 14 مايو/أيار.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قد أعربت عن "أسفها وإدانتها الشديدين" لقيام موقع "روسيا اليوم" بنشر استطلاع للرأي لمتصفحيه حول تبعية مثلث حلايب، لمصر أو للسودان.

وأضافت الهيئة: "تعلم الهيئة الرأي العام المصري، أنه فور نشر هذا الاستطلاع المسيء والمستفز للحقائق الثابتة وللعلاقات الراسخة بين الدول الشقيقة والصديقة، بدأ التشاور بينها وبين الجهات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية المصرية، للاتفاق على الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في مواجهة هذا الخروج عن التقاليد الإعلامية المهنية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".

وتؤكد مصر دائما "أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية".