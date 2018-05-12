إقبال متزايد للعراقيين على الانتخابات البرلمانية

وأوضح الرديني، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، قائلا:
"عادة في كل الانتخابات، صباحا يكون إقبال الناخبين، أقل، ودائما يزداد بعد منتصف النهار، وستكون هناك نسب يتم الإعلان عنها، في الساعة الواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي في بغداد وعموم المحافظات".
وأضاف الرديني، أن النسب ستتراوح بين محافظة وأخرى.
وتجرى في العراق، اليوم، أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي. ويحق لـ24 مليون مواطن عراقي التصويت في عموم المحافظات وإقليم كردستان.
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