إقبال متزايد للعراقيين على الانتخابات البرلمانية

أعلن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حازم الرديني، اليوم السبت، 12 مايو/أيار، أن إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع للتصويت على الانتخابات البرلمانية، قليل منذ الصباح، متوقعا ازدياده ظهرا.

وأوضح الرديني، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، قائلا:

© Sputnik . Sarah Noreddine البارزاني يدلي بصوته ويؤكد أهمية الانتخابات لإقليم كردستان

"عادة في كل الانتخابات، صباحا يكون إقبال الناخبين، أقل، ودائما يزداد بعد منتصف النهار، وستكون هناك نسب يتم الإعلان عنها، في الساعة الواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي في بغداد وعموم المحافظات".

وأضاف الرديني، أن النسب ستتراوح بين محافظة وأخرى.

وتجرى في العراق، اليوم، أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي. ويحق لـ24 مليون مواطن عراقي التصويت في عموم المحافظات وإقليم كردستان.