نسب أولية من التصويت العام على الانتخابات البرلمانية العراقية

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم السبت، 12 مايو/أيار، عن نسب أولية من نتائج التصويت العام على الانتخابات البرلمانية، في أبرز مدن المكون التركماني.

وأعلن البياتي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، أن نسبة مشاركة الناخبين في التصويت العام على الانتخابات البرلمانية التي انطلقت منذ صباح اليوم في عموم البلاد، بلغت 40% في قضاء الطوز خورماتو الذي يضم أكثرية من المكون التركماني، في شمال محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye نحو 60 ألف مراقب دولي ومحلي يشاركون في الانتخابات العراقية

وأضاف البياتي، نقلا عن موظفي مفوضية حقوق الإنسان، المراقبين في مركز الاقتراع، أن نسبة مشاركة الناخبين في قضاء تعلفر شمال غربي العراق، بمحافظة نينوى، شهد نسبة قليلة جدا، لم تتجاوز الواحد في المئة، معللا ذلك بتعطل أجهزة في ثلاثة مراكز انتخابية، وأخرى فيها تعطل جزئي.

وأشار إلى أن نسبة التصويت في محافظة النجف، بلغت 20%.

وبحسب البياتي، فإن عدد المراقبين من مفوضية حقوق الإنسان، في مراكز ومحطات الاقتراع والانتخاب، في عموم العراق، يبلغ 600 موظف.

وفتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها أمام الناخبين صباح السبت للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية منذ إعلان هزيمة تنظيم "داعش".

وهذه هي الانتخابات التشريعية الرابعة منذ الإطاحة بصدام حسين من سدة الحكم عام 2003.

© AP Photo / Khalid Mohammed بالفيديو... المالكي يكشف حقيقة "التحالف السري" مع حيدر العبادي

ويحق لقرابة 24.5 مليون شخص التصويت في هذه الانتخابات لاختيار 328 عضوا بمجلس النواب.

ويسعى رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي للحصول على ولاية ثانية، مستفيدا من نتائج الحرب ضد تنظيم "داعش".

لكنه يواجه عددا من المنافسين، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، عبر 7 آلاف و367 مرشحا.

وبموجب الدستور، ينتظر الإعلان عن تشكيلة حكومة جديدة خلال مدة أقصاها 90 يوما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.