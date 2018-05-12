مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في كمين نصبه مسلحون في عدن

قتل جندي يمني وأصيب اثنان آخران في كمين استهدفهم في محافظة عدن جنوبي اليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين نصبوا فجر اليوم، كميناً لآلية لقوات الأمن أثناء مطاردتها مسلحين في حي عبد القوي بمديرية المنصورة".

وأضاف أن "الكمين أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، فيما لاذ المنفذون بالفرار".

يذكر أن تحالفا عسكريا عربيا تقوده المملكة العربية السعودية يشن، منذ 26 أذار/مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمالي اليمن منذ كانون الثاني/يناير 2015، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على تلك الأراضي.