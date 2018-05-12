قيادي فلسطيني: لا أحد يستطيع التنبؤ بما يمكن أن يفعله ترامب بعد نقل السفارة

قال السفير حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الإجراءات الأمريكية بشأن فلسطين كلها غير قانونية وتزيد حالة الغضب.

وأضاف السفير، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن إقدام الولايات المتحدة على نقل السفارة إلى القدس في يوم 14 مايو/ أيار قد يؤدي إلى سيناريوهات غير مرغوب فيها، خاصة أنها تخالف كل المواثيق الدولية بهذا الإجراء.

وفيما يتعلق بتوابع عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، أعرب السفير عن أمله في أن تكون التحركات على المستوى الشعبي سلمية وألا تخرج عن هذا الإطار، كونها تخدم مسار القضية في الوقت الراهن.

© AP Photo / Abir Sultan نتنياهو يؤكد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال أيام

وتابع "لا أحد يمكنه السيطرة على ذلك نظرا لخروج الشعب الفلسطيني إلى الشارع، وهو أمر يصعب التحكم أو السيطرة عليه، مع التأكيد على رفض هذه الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف أبو شنب: "الإدارة الأمريكية غير متزنة على مستوى الأداء والتفكير، وأنه لا أحد يستطيع التنبؤ بما يمكن أن يقوم به الرئيس الأمريكي عقب هذه الخطوة، وذلك في مقابل ضعف الأداء العربي الشعبي والرسمي، تجاه قضية العرب الأولى".

وفي السياق نفسه، قال المؤرخ الفلسطيني عبد القادر ياسين، إن القرار الأمريكي أشعل الأوضاع في المنطقة كلها.

وأوضح، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن نقل السفارة بمثابة الحجر الذي ألقي في المياه الراكدة، ويمكن أن يشعل المنطقة بدرجة كبيرة خلال الأيام المقبلة.

وتابع "الموقف العربي بات مؤسفا، ولم ولن يتعدى مظاهرة هنا وأخرى هناك، في ظل صمت الرؤساء العرب الذين لم يتخذوا أي موقف حاسم ولو لفظيا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء في إجراءات نقل سفارة من تل أبيب.

وتسعد إسرائيل لنقل السفارة بعد الغد الأثنين 14 مايو/ أيار وسط توترات واحتجاجات شعبية فلسطينية على الإجراء.