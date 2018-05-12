العراقيون في سوريا لبوا النداء الانتخابي واختاروا ممثليهم

وشهدت منطقة السيدة زينب الواقعة على أطراف العاصمة "دمشق" حركة انتخابية كثيفة شاركت فيها أطياف من الجالية العراقية التي يبلغ عدد المسجلين فيها والقادرين على الانتخاب قرابة 50 ألف.
وطالب عدد من الناخبين جميع الذين يحق لهم الانتخاب "ضرورة المشاركة في هذا اليوم الوطني كون الديمقراطية والتشاركية أحد الأسلحة الفتاكة في وجه من أراد لجمهورية العراق الخراب والدمار وفي ظل حرب قاسية سعى مشغلوها قبل سنوات لنشر الجهل ونسف الحياة السياسية التي تنظم المؤسسات في الدولة"، بينما قال بعض الشبان المقترعين لمراسل "سبوتنيك" إن "النواب الجدد أمام فرصى حقيقية للنهوض بالعراق وخاصة بعد تمكن الجيش الوطني من القضاء على تنظيم "داعش"، لذا يجب عليهم العناية بمتطلبات جيل الشباب والتي تتركز في تأمين فرص عمل والحد من الهجرة".
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