بعد تغريدة الحوثي عن "المظلات التاسعة"... تصريحات سودانية من الرياض بشأن الانسحاب من اليمن

خرج السودان بتصريحات جديدة رد فيها على شائعة انسحاب القوات السودانية، المشاركة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، من الحرب في اليمن.

ونفى السفير السوداني في السعودية عبدالباسط بدوي السنوسي، في تصريح لصحيفة "سبق" السعودية، شائعة انسحاب قوات بلاده من التحالف العربي في اليمن، مؤكداً أنها "ما زالت تؤدي مهماتها في الحرب ضد المليشيا الحوثية الموالية لإيران".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH مسؤول رفيع يكشف سر زيارة "أكبر داعمي التحالف العربي" إلى السودان

وقال: إن "العلاقات السعودية — السودانية تمر بأفضل حالاتها، بفضل إرادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوداني المشير عمر البشير، وهو ما جعل العلاقات الثنائية متميزة اقتصادياً وسياسياً فِي كل المجالات".

وأكد السفير السوداني في الرياض، أن "الأيام المقبلة ستدحض عمليا كل الشائعات حول العلاقات السعودية السودانية المتميزة، والتي ستشهد تطورا كبيرا"، مشدداً على أن البشير أكد مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وأشاد السنوسي، في مقابلته مع الصحيفة السعودية، بالانتصارات الكبيرة التي تحققها الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي، قائلا: "نسمع رسمياً بالانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات السودانية في عدد من الأماكن التي استقر بها الجيش السوداني".

وأضاف أنه "ما زالت قواتنا السودانية تعمل بصورة ممتازة، وتحرر المناطق تلو الأخرى، وتقدّم القوات السودانية الشهيد تلو الشهيد، وندعو الله أن يتقبلهم، كما تتقدم قواتنا السودانية في أكثر من محور في اليمن، محررةً المناطق اليمنية بصورة ممتازة"، موضحاً أن "القوات السودانية تتواجد أيضا على الحدود السعودية، كما تشارك مقاتلاتها في كل العمليات الجوية إلى جانب مقاتلات التحالف العربي".

وكان وزير الدولة السابق في الخارجية، السفير كمال إسماعيل، كشف، في برنامج "الحد الأدنى" الذي بثته "قناة الشروق" السودانية، تفاصيل مثيرة من الاجتماعات التي اتخذت قرار مشاركة القوات في اليمن، موضحا أنه كان حاضرا فيها. وقال إن القوات المسلحة السودانية لم تشارك ضمن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، من أجل دافع مادي، مشددا على أن الحكومة لا تتاجر بأرواح أبنائها وجنودها.

يأتي ذلك، بعد تغريدة لرئيس ما يسمى اللجنة الثورية في اليمن، محمد علي الحوثي، عبر حساب منسوب له على "تويتر"، بشأن القوات السودانية في اليمن، وقال: "هل يعلم الشعب السوداني أن كتيبة كاملة في معركة واحدة تسمى بكتيبة المظلات التاسعة تكاد انتهت بالكامل. يحزننا ونأسف أن يستمر الزج بالجنود هؤلاء لغير معركة تحرير الأقصى الذي هو هدف اسمى تغنيتم به وحلمتم به فهل هناك عقلاء لرفض قتال المسلمين في اليمن الذين تعلمناعلى أيدي معلميكم المبتعثين".