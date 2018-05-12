قائد عمليات نينوى: نأمل في تمديد ساعات الاقتراع بالانتخابات النيابية في الموصل

أكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري رفع حظر التجوال بشكل كامل عن شوارع محافظة نينوى ومركزها الموصل ظهر اليوم السبت، داعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية إلى تمديد ساعات التصويت لازدحام المحطات الانتخابية في المحافظة.

أربيل — سبوتنيك. وقال الجبوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك":"لم يكن لدينا حظر تجوال بالمعنى الحقيقي والحرفي في المحافظة سوى في مركز مدينة الموصل"، متابعا "أعطينا حرية للحركة منذ الصباح، ورفعنا الحظر بشكل كامل الساعة 12:30 ظهرا، أمام حركة السيارات داخل مدينة الموصل، وكذلك سمحنا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالحركة، حتى إذا تحركوا بسيارات صغيرة".

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وأضاف الجبوري "لا يوجد تشديدات أمنية على المواطنين، وهناك زخم كبير أمام المحطات الانتخابية، خاصة أن التصويت الإلكتروني يستغرق وقتا إضافيا".

وتابع "نأمل من المفوضية تمديد التصويت لعدة ساعات أخرى، فلا أعتقد أن الساعات القليلة المتبقية لليوم الانتخابي تستوعب هذا العدد الكبير من الناخبين في نينوى، وهذه المهمة ملقاة على عاتق المفوضية في بغداد".

وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية الحالية، هي أول انتخابات برلمانية عراقية بعد هزيمة "داعش" وثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي، الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.