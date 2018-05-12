قائد عمليات نينوى: نأمل في تمديد ساعات الاقتراع بالانتخابات النيابية في الموصل

أربيل — سبوتنيك. وقال الجبوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك":"لم يكن لدينا حظر تجوال بالمعنى الحقيقي والحرفي في المحافظة سوى في مركز مدينة الموصل"، متابعا "أعطينا حرية للحركة منذ الصباح، ورفعنا الحظر بشكل كامل الساعة 12:30 ظهرا، أمام حركة السيارات داخل مدينة الموصل، وكذلك سمحنا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالحركة، حتى إذا تحركوا بسيارات صغيرة".
وتابع "نأمل من المفوضية تمديد التصويت لعدة ساعات أخرى، فلا أعتقد أن الساعات القليلة المتبقية لليوم الانتخابي تستوعب هذا العدد الكبير من الناخبين في نينوى، وهذه المهمة ملقاة على عاتق المفوضية في بغداد".
وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية الحالية، هي أول انتخابات برلمانية عراقية بعد هزيمة "داعش" وثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي، الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)