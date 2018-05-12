عراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في محافظة البصرة

توجه الناخبون في محافظة البصرة جنوبي العراق إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة اليوم السبت (12 مايو أيار) إلا أن بعض الناخبين أبدوا تشككهم وعدم اكتراثهم.

وقال عبدالحسين عبدوي (20 عاما) الذي جاء إلى مركز الاقتراع متكئا على عصى إنه لا يعتقد أن الديمقراطية غيرت حياة الناس بعد عقود من الديكتاتورية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik . Sarah Noreddine إقبال متزايد للعراقيين على الانتخابات البرلمانية

وقال "يتغير الوضع يتغير الأشياء تتغير المدارس تتغير التعيينات، ماكو شي 80 سنة لا شفت شيء اتغير.. شو اللي اتغير.. وين هو.. كل شيء ما تغير". ويخوض أكثر من سبعة آلاف مرشح في 18 محافظة الانتخابات هذا العام من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يضم 329 مقعدا. والخلاف بين الجماعات العرقية والدينية الثلاث الرئيسية، وهي الشيعة العرب الذين يمثلون أغلبية والسنة العرب والأكراد، قائم منذ عشرات السنين والانقسامات الطائفية غائرة.

وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية الحالية، هي أول انتخابات برلمانية عراقية بعد هزيمة "داعش" وثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي، الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.